Четверг, 20 Сентября 2018 года
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При рытье могилы в Ленобласти нашли скелет ребенка

Происшествия

Правоохранительные органы начали проверку

Приморск, Ленинградская область, 20 сентября 2018, 11:04 — REGNUM  Страшную находку сделали работники кладбище в городе Приморск Ленинградской области. Во время рытья могилы под новое захоронение они нашли скелет ребенка, находившийся на глубине 30−35 см.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», днем 19 сентября на Приморском городском кладбище рабочие откопали скелетированные останки ребенка, захороненные без гроба. Сотрудники ритуальной фирмы вызвали полицию.

В администрации кладбища не нашлось сведений о наличии старой могилы в этом месте. В довоенные годы на месте нынешнего кладбища находились финские захоронения.

Правоохранительные органы начали проверку, останки направлены на экспертизу с целью установления времени захоронения и возможной причины смерти.

Как сообщалось, 10 сентября в лесополосе Фрунзенского района Петербурга грибник наткнулся на человеческий череп, покрытый мхом. Полиция ведет проверку.

Днем ранее, 9 сентября, в Красногвардейском районе Петербурга нашли полиэтиленовый пакет с останками человека. Их обнаружили вблизи городского крематория. Идет проверка.

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Ритуальные услуги и содержание кладбищ
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