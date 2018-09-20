При рытье могилы в Ленобласти нашли скелет ребенка

Приморск, Ленинградская область, , 11:04 — REGNUM Страшную находку сделали работники кладбище в городе Приморск Ленинградской области. Во время рытья могилы под новое захоронение они нашли скелет ребенка, находившийся на глубине 30−35 см.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», днем 19 сентября на Приморском городском кладбище рабочие откопали скелетированные останки ребенка, захороненные без гроба. Сотрудники ритуальной фирмы вызвали полицию.

В администрации кладбища не нашлось сведений о наличии старой могилы в этом месте. В довоенные годы на месте нынешнего кладбища находились финские захоронения.

Правоохранительные органы начали проверку, останки направлены на экспертизу с целью установления времени захоронения и возможной причины смерти.

Как сообщалось, 10 сентября в лесополосе Фрунзенского района Петербурга грибник наткнулся на человеческий череп, покрытый мхом. Полиция ведет проверку.

Днем ранее, 9 сентября, в Красногвардейском районе Петербурга нашли полиэтиленовый пакет с останками человека. Их обнаружили вблизи городского крематория. Идет проверка.