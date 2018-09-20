По факту взрыва газа в Башкирии заведено уголовное дело

Уфа, , 10:53 — REGNUM В башкирском поселке Улукулево произошел взрыв газа, унесший жизни двоих человек. Об этом сообщает 20 сентября пресс-служба республиканского Следственного управления СКР.

В ведомстве отметили, что сообщение о хлопке бытового газа в жилом доме поступило в правоохранительные органы республики утром 20 сентября.

«В одноэтажном кирпичном четырех квартирном жилом доме в поселке Улукулево произошел хлопок бытового газа. Имеются сведения о двух погибших, еще два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в СКР уведомили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в городе Лоренс (штат Массачусетс, США) в результате серии взрывов бытового газа погиб человек. Всего городские аварийные бригады выезжали по меньшей мере на 70 адресов по сообщениям жителей о пожарах, взрывах или сильном запахе газа.

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