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План «Перехват»: в Ростове-на-Дону на инкассаторов напали неизвестные

Происшествия

Один человек ранен

План «Перехват»: в Ростове-на-Дону на инкассаторов напали неизвестные
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Тревога!

Ростов-на-Дону, 20 сентября 2018, 10:42 — REGNUM  В Ростове-на-Дону неизвестные напали на инкассаторов. Инцидент произошел в переулке Певчем. В ходе перестрелки один человек был ранен.

Ограбление произошло в Советском районе города-миллионника около 22:00 19 сентября. Вооружённые люди в масках напали на инкассаторов, когда те выходили из супермаркета с выручкой.

«Личности грабителей пока не установлены. Преступников было трое. Двое из них были в одежде камуфляжной расцветки, третий — в тёмной», — цитирует портал Donday.ru источник в правоохранительных органах.

Были ли украдены деньги — неизвестно. Нападавшие скрылись на автомобиле Honda Accord без номеров, объявлен план «Перехват».

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Ограбления банков и инкассаторов
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