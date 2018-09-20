План «Перехват»: в Ростове-на-Дону на инкассаторов напали неизвестные

Ростов-на-Дону, , 10:42 — REGNUM В Ростове-на-Дону неизвестные напали на инкассаторов. Инцидент произошел в переулке Певчем. В ходе перестрелки один человек был ранен.

Ограбление произошло в Советском районе города-миллионника около 22:00 19 сентября. Вооружённые люди в масках напали на инкассаторов, когда те выходили из супермаркета с выручкой.

«Личности грабителей пока не установлены. Преступников было трое. Двое из них были в одежде камуфляжной расцветки, третий — в тёмной», — цитирует портал Donday.ru источник в правоохранительных органах.

Были ли украдены деньги — неизвестно. Нападавшие скрылись на автомобиле Honda Accord без номеров, объявлен план «Перехват».