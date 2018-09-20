В Индии во время полета упало давление в самолете — есть пострадавшие

Нью-Дели, , 10:40 — REGNUM В результате падения давления в салоне пассажирского лайнера индийской авиакомпании Jet Airways пострадали 30 пассажиров. Об этом сообщает 20 сентября агентство «Синьхуа».

Отмечается, что падение давления произошло на большой высоте, после чего в салоне воздушного судна выпали кислородные маски, а у многих пассажиров начались ушные и носовые кровотечения и головные боли. Всего рейсом из Мумбаи в Джайпур летело 166 человек, сообщает агентство. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать ошибка экипажа лайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 32-летний пассажир авиарейса Москва — Владивосток во время полёта «высказывал угрозы физической расправой в адрес членов экипажа и угрожал взорвать самолёт», а также ударил кулаком по лицу бортпроводника, пытавшегося пресечь его действия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также: СК возбудил дело об угрозе теракта на борту самолёта Москва — Владивосток