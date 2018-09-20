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В Ростовской области пожар на электровозостроительном заводе потушен – МЧС

Происшествия

Горел электрический цех

В Ростовской области пожар на электровозостроительном заводе потушен – МЧС
skeeze
Пожар

Ростов-на-Дону, 20 сентября 2018, 10:30 — REGNUM  В Ростовской области огнеборцы потушили пожар, который вспыхнул в ночь на 20 сентября в здании Новочеркасского электровозостроительного завода. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Сообщение о возгорании на территории предприятия поступило на пульт дежурного около 1:50. На место оперативно прибыла бригада огнеборцев. Спустя час пожару был присвоен второй ранг сложности. Ликвидировать пламя удалось в 3:15.

«Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 27 человек личного состава, восемь единиц техники. В результата пожара никто не пострадал», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа шесть часов понадобилась пожарным расчётам, чтобы потушить пожар на складе резинотехнических изделий в хуторе Ленина Аксайского района. Площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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