Житель Кузбасса осужден за убийство женщины и изнасилование девочки

Кемерово, , 10:27 — REGNUM Двадцать лет лишения свободы получил за изнасилование несовершеннолетней и убийство её матери 35-летний житель города Киселевска. Об этом сообщает 20 сентября пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области.

Преступления были совершены в ноября 2017 года. По версии следствия, осужденный находился в доме своей знакомой и её 15-летней дочери. Взрослые распивали спиртное, после чего мужчина предложил докупить алкоголь в магазине.

На обратном пути осужденный завел знакомую в заброшенный дом, где между ними произошла ссора. Имевший при себе нож мужчина расправился с женщиной и поджег дом.

Затем он вернулся в дом знакомой и изнасиловал девочку. Девочка смогла вырваться, убежать из дома и позвать на помощь друзей. Насильника задержали и передали полиции.

Житель Киселевска признан виновным в убийстве, изнасиловании несовершеннолетней, насильственных действиях сексуального характера и заведомом поставлении человека в опасность заражения неизлечимым заболеванием. Кроме того, была установлена причастность мужчины к разбойному нападению в 2016 году. Суд приговорил его к 20 годам и двум месяцам колонии строгого режима.

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