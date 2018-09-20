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Жители Иванова остались без воды из-за аварии

Происшествия

Вернуть водоснабжение обещают к вечеру

Жители Иванова остались без воды из-за аварии
suju
Мыло. Кран

Иваново, 20 сентября 2018, 09:50 — REGNUM  Жители домов по проспекту Текстильщиков в Иванове остались без воды в результате аварии на магистрали 20 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение об аварии поступило в 08:05. В зону отключения попали восемь многоквартирных домов по проспекту Текстильщиков. Всего без воды остались 1,6 тыс. человек.

Восстановить водоснабжение обещают к 16:00 20 сентября. Пока же жителям предлагается воспользоваться подвозной питьевой водой или водозаборной колонкой.

Отметим, что в конце августа из-за крупной аварии на водозаборе без воды остались жители ивановского города Фурманова — 15 тыс. человек.

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