Жители Иванова остались без воды из-за аварии

Иваново, , 09:50 — REGNUM Жители домов по проспекту Текстильщиков в Иванове остались без воды в результате аварии на магистрали 20 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение об аварии поступило в 08:05. В зону отключения попали восемь многоквартирных домов по проспекту Текстильщиков. Всего без воды остались 1,6 тыс. человек.

Восстановить водоснабжение обещают к 16:00 20 сентября. Пока же жителям предлагается воспользоваться подвозной питьевой водой или водозаборной колонкой.

Отметим, что в конце августа из-за крупной аварии на водозаборе без воды остались жители ивановского города Фурманова — 15 тыс. человек.