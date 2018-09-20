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Раскрыта тайна «морского монстра» с побережья США

Происшествия

Странное существо имело длинную шею и маленькую голову

Атланта, США, 20 сентября 2018, 09:49 — REGNUM  Останки загадочного существа, найденные на пляже в штате Джорджия (США), оказались подделкой — чучелом акулы с элементами из папье-маше. Об этом сообщает издание Vice.

«Морского монстра» изготовила нью-йоркская художница, скрывающая свое имя под псевдонимом Зардулу, а лицо — под маской с бородой. Она рассказала, что на создание «чудовища» её сподвиг древнегреческий миф о монстре, посланном Посейдоном к Трое.

Тушу неизвестного животного в марте нашел на пляже и снял на видео мужчина по имени Джефф Уоррен. «Монстр» был около полутора метров длиной, имел длинную шею и маленькую голову.

Ролик распространился по сети, при этом мнения пользователей разделились: одни поверили, что на берег выброшено таинственное существо, другие сочли, что видят мертвую акулу.

Как сообщало ИА REGNUM, огромное пульсирующее существо нашли на пляже в новозеландском Окленде отдыхающие. Странная субстанция оказалась медузой — волосистой цианеей.

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