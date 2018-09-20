В Башкирии в жилом доме взорвался газ, есть жертвы

Уфа, , 09:49 — REGNUM По факту хлопка бытового газа в одноэтажном кирпичном 4-квартирном жилом доме в Кармаскалинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России (СКР) по республике.

ЧП произошло в четверг, 20 сентября, в поселке Улукулево. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще двое получили различные травмы.

«В результате произошедшего одна квартира уничтожена полностью… — уточняется в сообщении. — Предварительная причина — неисправность газового оборудования».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Читайте также: В Перми в октябре полностью отремонтируют пострадавший от взрыва дом

А также: Один человек погиб в результате серии взрывов газа в США