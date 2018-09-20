Огромный скотомогильник обнаружен рядом с воронежским селом

Ольховатка, Воронежская область, , 09:34 — REGNUM Гигантский скотомогильник обнаружили местные жители в лесу рядом с селом Шапошниковка Ольховатского района Воронежской области. Сотни трупов коров просто свалены в ямы. Когда и кем он был создан, неизвестно. Жители бьют тревогу: вокруг гниющих отходов бегают крысы, роятся мухи.

Как сообщили «Вести-Воронеж», обнаружили скотомогильник случайно. С какого момента и кто сюда начал свозить трупы животных, неизвестно. При этом, пояснил глава районной ветеринарной станции Владимир Алексеенко, официальных скотомогильников в районе нет, хозяйства должны либо сжигать трупы животных в крематории, либо отвозить на Гремяченский утилькомбинат.

Отметим, что неделей ранее прокуратура области опубликовала результаты проверок соблюдения ветеринарного законодательства. Проверки прошли в 30 хозяйствах на территории Аннинского, Бутурлиновского, Бобровского, Богучарского, Верхнемамонского, Калачеевского, Каширского, Лискинского, Новохоперского, Острогожского, Павловского, Рамонского, Россошанского, Репьевского, Семилукского и Таловского муеиципальных районов. Всего было выявлено более 300 нарушений, при этом значительную их часть составили нарушения, касающиеся захоронения животных и санитарного содержания скотомогильников.