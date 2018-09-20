Дело супруги новосибирского экс-губернатора передано в суд

Новосибирск, , 09:22 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении супруги экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко Натальи Юрченко. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники информации.

Напомним, дело в отношении Натальи Юрченко было возбуждено летом 2016 года. Как выяснилось, в ноябре 2014 года она, постоянно проживая в России, получила в австрийском городе Клагенфурт красно-бело-красную карту плюс — вид на жительство сроком действия с ноября 2014 по ноябрь 2017 года. Но письменное уведомление об этом в орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по контролю и надзору в сфере миграции, не подала.

«Сегодня утром в пятом следственном управлении Следственного комитета России, которое занималось расследованием дела, госпоже Юрченко вручили утверждённую прокуратурой копию обвинительного заключения. Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный райсуд Новосибирска», — пишет «Коммерсантъ-Сибирь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении Натальи Юрченко было возбуждено по ст. 330.2 УК РФ, которая предусматривает штраф или обязательные работы.

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