Финляндия огородит границу с Россией из-за чумных кабанов

Хельсинки, , 09:19 — REGNUM Забор на границе с Россией для защиты от распространения африканской чумы свиней намерены возвести власти Финляндии. Об этом сообщает финская телекомпания Yle.

Ограждение из стальной сетки должно помешать диким кабанам, которые могу быть переносчиками заболевания, попасть на территорию Финляндии. Вирус АЧС поражает и домашних свиней.

На расстоянии 200 км от финской границы в России выявлен очаг АЧС. В самой Финляндии случаев заражения животных пока не было.

Переносчиками АЧС являются зараженные или уже выздоровевшие животные. Вирус может попасть в организм человека через пищу, укусы насекомых, нарушения кожного покрова и слизистые оболочки. Случаев заражения человека вирусом не было, однако специалисты предупреждают, что его поведение непредсказуемо.

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