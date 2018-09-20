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На двух лодочников в Чувашии завели уголовные дела

Происшествия

Молодые люди перевозили пассажиров по Волге на маломерных судах, не имея лицензии

На двух лодочников в Чувашии завели уголовные дела
Иллюстрация: Чувашское ЛО МВД РФ на транспорте
Рейды

Чебоксары, 20 сентября 2018, 09:15 — REGNUM  В Чувашии в рамках межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Акватория» завели дела на браконьеров и лодочников, которые незаконно занимались перевозкой пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашском ЛО МВД России на транспорте.

Рейдовые мероприятия проводятся совместно полицией, спасателями и Рыбнадзором. Всего с начала операции в сфере незаконной добычи водных биологических ресурсов было возбуждено 24 уголовных дела по ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») и 14 дел об административных правонарушениях по ст. 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»).

«Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками транспортной полиции выявлено два факта оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Двое жителей города Новочебоксарск 24 и 23 лет осуществляли перевозку пассажиров с одного берега реки Волга на другой на маломерных судах. Свою деятельность оба молодых человека вели без соответствующей лицензии, а транспортные средства не укомплектовали необходимым набором средств безопасности», — говорят в транспортной полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Мероприятия в рамках «Акватории» продлятся до 1 октября.

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Происшествия на воде
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