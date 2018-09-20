В Красноярском крае «лесопожарных» нарушителей штрафуют на миллионы рублей

Красноярск, , 09:13 — REGNUM Нарушителей правил пожарной безопасности в лесах Красноярского края оштрафовали на сумму более 10 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сегодня, 20 сентября, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Всего в течение пожароопасного сезона в текущем году лесные инспекторы провели более 1,5 тыс. рейдовых мероприятий. Специалисты выявляли различные нарушения, например, потушили более 100 оставленных жителями региона костров.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах вынесено 364 постановления. Сумма штрафов — более 10 млн руб. 22 человека, виновных в возникновении лесных пожаров, привлечены к административной ответственности. Они оштрафованы на 3,6 млн рублей.

Пожароопасный сезон в лесах продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае 20 сентября зарегистрировано шесть лесных пожаров на общей площади 34,6 тыс. га — в зоне контроля в Эвенкийском районе.

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