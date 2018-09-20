Украинские боевики обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

Луганск, , 09:06 — REGNUM Шесть раз украинские войска обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 19 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, киевские каратели провели обстрел пгт Донецкий, Желобка, Фрунзе, Лозового и Сокольников. ВСУ использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие. В результате обстрелов никто не пострадал.

Сутками ранее ВСУ трижды обстреляли ЛНР, также применив минометы и гранатометы.

Напомним, Минские соглашения запрещают применение на линии фронта минометов и артиллерии, но украинские боевики игнорируют договоренности.

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