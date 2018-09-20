Калужские энергетики нашли семь сайтов по продаже «заряженных» счетчиков

Калуга, , 08:43 — REGNUM В Калужской области специалисты отдела безопасности филиала «Калугаэнерго» регулярно проводят мониторинг интернета, выявляя сайты, которые распространяют информацию о данных приборах, сообщила 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель компании Наталья Копоня.

Так, за последнее время выявлено семь интернет-ресурсов, которые предлагают приобрести приборы учета и приспособления для занижения показаний счетчиков электроэнергии. В прокуратуру направлены обращения о пресечении распространения данной информации.

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Между тем, потребителей, которые пользуются устройствами, способными останавливать или искажать показания приборов учета электрической энергии, ждет серьезное наказание.

Штраф для граждан составляет до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — до 80 тыс. рублей (или дисквалификация на срок до двух лет), для юридических лиц — до 200 тыс. рублей. Также не исключена и уголовная ответственность.

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