Четверг, 20 Сентября 2018 года
09:33:09 МСК

В Тюмени попрошайки не поделили место у храма — погиб человек

Происшествия

Вопрос «подавать-не подавать» нищим у церкви остался

Тюмень, 20 сентября 2018, 08:41 — REGNUM  В Ленинский районный суд города Тюмени поступило уголовное дело в отношении рецидивиста, зарезавшего конкурента. Из материалов дела следует, что поножовщина произошла за доходное место попрошайки у храма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

В социальных сетях обсуждают трагедию в ключе подавать или не подавать милостыню, если за неё гибнут люди.

«Чем больше храм, тем больше попрошаек. Причём стоят одни и те же. Я на их приставания отвечаю: «Бог подаст», — пишет одна тюменка.

«Если человек просит, значит, нуждается. Руку просящего грех отвергать.

«Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Есть искренняя просьба о милостыне, и есть попрошайничество, такой бизнес в лохмотьях. И это разные вещи. А за цели просящие ответят перед Богом», — возражают ей.

Мнения тюменцев разделились. Обвиняемый в убийстве ответит перед судом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить