В Тюмени попрошайки не поделили место у храма — погиб человек

Тюмень, , 08:41 — REGNUM В Ленинский районный суд города Тюмени поступило уголовное дело в отношении рецидивиста, зарезавшего конкурента. Из материалов дела следует, что поножовщина произошла за доходное место попрошайки у храма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

В социальных сетях обсуждают трагедию в ключе подавать или не подавать милостыню, если за неё гибнут люди.

«Чем больше храм, тем больше попрошаек. Причём стоят одни и те же. Я на их приставания отвечаю: «Бог подаст», — пишет одна тюменка.

«Если человек просит, значит, нуждается. Руку просящего грех отвергать.

«Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Есть искренняя просьба о милостыне, и есть попрошайничество, такой бизнес в лохмотьях. И это разные вещи. А за цели просящие ответят перед Богом», — возражают ей.

Мнения тюменцев разделились. Обвиняемый в убийстве ответит перед судом.