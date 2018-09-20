В Петербурге автобус врезался в трамвай

Санкт-Петербург, , 08:41 — REGNUM Рейсовый автобус врезался в трамвай на востоке Петербурга утром 20 сентября.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном УГИБДД, около 06:30 в Красногвардейском районе, на пересечении Большой Пороховской улицы и проспекта Энергетиков, водитель автобуса «Лиаз», обслуживающего маршрут № 487, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с трамваем маршрута № 30.

В результате ДТП водитель автобуса, мужчина на вид 50 лет, получил тяжкий вред здоровья. О других пострадавших не сообщается.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, оба транспортных средства следовали без пассажиров. Прибывшие спасатели вытащили водителя автобуса, зажатого в кабине.

По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения, из-за чего и произошло ДТП. Проводится проверка.