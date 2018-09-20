В Северной Дакоте пять лет ликвидировали крупный разлив нефти

Бисмарк, США, , 07:39 — REGNUM В американском штате Северная Дакота устранены последствия одного из крупнейших разливов нефти. На то, чтобы собрать нефтепродукты, вытекшие из трубопровода на почву, компании Tesoro понадобилось пять лет, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. На проведение работ направлено почти $100 млн.

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При этом, как отмечает учёный департамента здравоохранения Билл Суэсс, собрать удалось менее трети разлившейся нефти — 699 тысяч галлонов из более чем миллиона литров нефти. Остальное удалялось из почвы методом термической десорбции.

Напомним, один из крупнейших разливов нефти в Северной Дакоте осенью 2013 года обнаружил местный фермер неподалеку от города Тиога на проекте компании, которая теперь носит название Andeavor. Тогда сообщалось, что из нефтепровода, по которому идет нефть из сланцевого месторождения Баккен — одного из крупнейших в США, утекло свыше 20 тыс. баррелей нефти. Нефтепродукты разлились прямо на поле пшеницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один разлив нефти произошёл в апреле 2017 года, за несколько недель до запуска нефтепровода Dakota Access, против строительства которого на протяжении 2016 года боролись индейцы племени суи и представители экологических организаций. На почву попало два барреля сырой нефти. Инцидент был зафиксирован в округе Спинк в Южной Дакоте.

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