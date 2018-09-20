Школьников иркутского посёлка ссадили из маршрутки из-за плохой дороги

Иркутск, , 06:57 — REGNUM За летние каникулы чиновники даже не подумали позаботиться о безопасной дороге, по которой бы школьники из посёлка Сосновый Бор (Иркутская область) добирались до учёбы. В итоге дошло до того, что водители маршруток просто отказались ездить в посёлок. Единственный автобус перестал курсировать 19 сентября и детям пришлось добираться в школу на попутках. О дальнейшем их приключении рассказывает «Братская студия телевидения».

Поездка из школы для маленьких сосновоборцев обернулась ещё большим испытанием. Водитель автобуса высадил двоих ребят и троих взрослых в двух километрах от микрорайона. В итоге им пришлось идти домой более 30 минут в экстремальных условиях — мимо стаи бродячих собак. Причём, как отметила одна из пассажирок, деньги за билеты никому не вернули.

По словам местных жителей, водители отказываются ездить в поселок из-за разбитых дорог. Капитально отремонтировать объездную бетонную трассу дорожники обещают лишь через три года. После обращения в прокуратуру и уполномоченному по правам ребёнка, с разрушенных дорожных плит решено было срезать всю выпирающую арматуру, а ямы засыпать щебнем.

Напомним, что общая стоимость мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год составляет 1 млрд 709,6 млн рублей. Из них средства областного бюджета на софинансирование — 832,2 млн рублей (в том числе 242 млн рублей — субсидия городу Иркутску), местных бюджетов Иркутска, Ангарска, Шелехова — 131,6 млн рублей.