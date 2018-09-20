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В Красноярском крае огнём охвачено более 34 тыс. га леса

Происшествия

Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, заверили власти региона

Красноярск, 20 сентября 2018, 06:48 — REGNUM  В Красноярском крае 20 сентября действуют шесть лесных пожаров на площади 34,6 тыс. га. Очаги зарегистрированы в зоне контроля в Эвенкийском районе.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве лесного хозяйства региона, возгорания контролирует Лесопожарный центр с помощью космического мониторинга.

«Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», — говорится в сообщении министерства.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 19 сентября в Красноярском крае действовало восемь лесных пожаров на площади 34,67 тыс. га — в зоне контроля в Эвенкийском районе.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожары продолжают уничтожать леса Красноярского края

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Лесные пожары — 2018
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