Флоридец попытался сжульничать при сдаче анализов

Орландо, США, , 05:57 — REGNUM Житель штата Флорида был арестован за попытку сжульничать при сдаче анализа мочи на содержание наркотиков, сообщает WKBN.

Сообщается, что 36-летнему Чарльзу Бикфорду IV суд в качестве одного из условий досрочного освобождения предписал регулярно сдавать анализы на содержание наркотических вещей. Во время сдачи анализов мочи полицейских обнаружил, что Бикфорд прикрепил к гениталиям бутылку-брызгалку при помощи резинки.

Когда же полицейские указали на попытку сжульничать, Бикфорд начал расталкивать служащих с целью сбежать из лаборатории. Однако подоспевшие вовремя полицейские успели обезвредить злоумышленника.

Теперь ему грозит очередное судебное разбирательство за нападение на сотрудников правоохранительных органов и сопротивление при аресте. Никто из офицеров полиции не пострадал.