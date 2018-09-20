Четверг, 20 Сентября 2018 года
06:06:10 МСК

Флоридец попытался сжульничать при сдаче анализов

Происшествия

Однако был вовремя замечен и обезврежен полицейскими

Орландо, США, 20 сентября 2018, 05:57 — REGNUM  Житель штата Флорида был арестован за попытку сжульничать при сдаче анализа мочи на содержание наркотиков, сообщает WKBN.

Сообщается, что 36-летнему Чарльзу Бикфорду IV суд в качестве одного из условий досрочного освобождения предписал регулярно сдавать анализы на содержание наркотических вещей. Во время сдачи анализов мочи полицейских обнаружил, что Бикфорд прикрепил к гениталиям бутылку-брызгалку при помощи резинки.

Когда же полицейские указали на попытку сжульничать, Бикфорд начал расталкивать служащих с целью сбежать из лаборатории. Однако подоспевшие вовремя полицейские успели обезвредить злоумышленника.

Теперь ему грозит очередное судебное разбирательство за нападение на сотрудников правоохранительных органов и сопротивление при аресте. Никто из офицеров полиции не пострадал.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить