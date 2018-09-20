Хозяин ресторана вернул туристке сумочку с русалкой и кругленькой суммой

Неаполь, Италия, , 05:48 — REGNUM Туристка, улетавшая из аэропорта Неаполя, забыла сумочку с деньгами в ресторане, сообщает il Messaggero.

Обнаружив пропажу, девушка смогла найти в соцсети Facebook владельца ресторана и попросила его вернуть сумочку, в которой, как она тогда заявила, было 500 евро. Хозяин заведения Энрико Скеттино позвонил сотрудникам ресторана, где ему сообщили о том, что сумочку никто не находил.

После этого девушка начала отправлять ему свои фотографии с заплаканным лицом и заявила ему, что в сумочке на самом деле было около 6000 евро и 5000 долларов. Это побудило хозяина лично съездить в свой ресторан и поискать сумочку самостоятельно.

Скеттино удалось найти сумочку из изображением русалочки из диснеевского мультика и передать ее в местное отделение полиции. Уже в полиции правоохранители открыли сумочку и обнаружили 6900 долларов и 6000 в портмоне. Девушка заявила, что скоро вернется в Неаполь за своими вещами.