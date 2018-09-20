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Водитель сбил пятерых поляков в Ватикане

Происшествия

Никто не погиб

Ватикан, 20 сентября 2018, 04:03 — REGNUM  В Ватикане на перекрестке улицы Via della Conciliazione произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого водитель легкового автомобиля врезался в пятерых туристов из Польши, сообщает РЕН-ТВ.

Отмечается, что ДТП случилось недалеко от храма Святого Петра. Водитель автомобиля просто не справился с управлением из-за скользкой дороги. По словам очевидцев, виновник ДТП сам оказал необходимую медпомощь потерпевшим польским туристам.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Италии произошло столкновение пассажирского автобуса, перевозившего студентов из Боснии и Герцеговины, с грузовым автомобилем. В результате столкновения пострадали 15 человек, водитель автобуса погиб. Все пострадавшие были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии в ДТП с автобусом пострадали студенты из Боснии

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Дорожно-транспортные происшествия
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