Водитель сбил пятерых поляков в Ватикане

Ватикан, , 04:03 — REGNUM В Ватикане на перекрестке улицы Via della Conciliazione произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого водитель легкового автомобиля врезался в пятерых туристов из Польши, сообщает РЕН-ТВ.

Отмечается, что ДТП случилось недалеко от храма Святого Петра. Водитель автомобиля просто не справился с управлением из-за скользкой дороги. По словам очевидцев, виновник ДТП сам оказал необходимую медпомощь потерпевшим польским туристам.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Италии произошло столкновение пассажирского автобуса, перевозившего студентов из Боснии и Герцеговины, с грузовым автомобилем. В результате столкновения пострадали 15 человек, водитель автобуса погиб. Все пострадавшие были госпитализированы.

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