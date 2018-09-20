Украинец в одних трусах вломился в чужой дом в Зальцбурге

Зальцбург, Австрия, , 03:12 — REGNUM Полиция Австрии задержала гражданина Украины, который 30 июля в одних трусах проник в чужой дом в Зальцбурге, сообщает Krone Zeitung.

Сообщается, что ранее, 30 июля, гражданин Украины в одних трусах разбил окно чужого дома и проник через него в жилище. Однако наличие хозяина дома спугнуло украинца, после чего он скрылся с места преступления на велосипеде.

Перед тем как сбежать украинец похитил драгоценности на сумму около 1,3 тыс. евро. Сам арестованный утверждает, что красть ничего не собирался, а просто хотел поспать. Почему на нем из одежды были лишь трусы, злоумышленник ничего не ответил.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября пожарные службы штата Флориды прибыли на вызов и обнаружили в горящем доме голого мужчину. Сообщается, что голый флоридец поджег дом при попытке приготовить на гриле печенье. Перед этим он выпил два литра водки и покурил марихуаны.

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