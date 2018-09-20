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Мужчина попал под колеса легкового автомобиля, затем – под грузовик

Происшествия

В результате происшествия пешеход скончался

Санкт-Петербург, 20 сентября 2018, 02:46 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области скончался пешеход, сообщил отдел пропаганды УГИБДД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что ДТП зафиксировано в Пушкинском районе на 684-м километре Московского шоссе. Пешеход попал под колеса легкового автомобиля «Рено Логан», и после этого пешехода сбил грузовик «Скания».

В результате происшествия пешеход скончался. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку с целью выяснить обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Санкт-Петербурге мужчина на внедорожнике Infinity въехал в дверь супермаркета. Отмечается, что при столкновении с витриной магазина автомобиль задавил насмерть пожилую женщину.

Читайте ранее в этом сюжете: Арестован водитель, сбивший женщину и въехавший в магазин под Петербургом

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Дорожно-транспортные происшествия
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