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В Новой Зеландии на берег выбросило самую большую в мире медузу

Происшествия

Семейная пара наткнулась на волосистую цианею

Окленд, Новая Зеландия, 20 сентября 2018, 02:28 — REGNUM  Волосистую цианею (из отряда дискомедуз) обнаружила в городе Окленд (Новая Зеландия) прогуливающаяся по берегу семья, передает Fox News.

Животное было живо. Отмечается, что это самая большая в мире медуза.

Напомним, волосистая цианея распространена во всех северных морях Атлантического и Тихого океанов, встречается в поверхностных слоях воды вблизи берегов.

Стрекательными железами животного вырабатывается сильный яд, убивающий мелких животных и наносящий значительные повреждения более крупным. Для человека этот вид кишечнополостных не особенно опасен, поскольку яд не смертелен, хотя и может вызвать аллергию.

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Происшествия на воде
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