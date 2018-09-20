В Новой Зеландии на берег выбросило самую большую в мире медузу

Окленд, Новая Зеландия, , 02:28 — REGNUM Волосистую цианею (из отряда дискомедуз) обнаружила в городе Окленд (Новая Зеландия) прогуливающаяся по берегу семья, передает Fox News.

Животное было живо. Отмечается, что это самая большая в мире медуза.

Напомним, волосистая цианея распространена во всех северных морях Атлантического и Тихого океанов, встречается в поверхностных слоях воды вблизи берегов.

Стрекательными железами животного вырабатывается сильный яд, убивающий мелких животных и наносящий значительные повреждения более крупным. Для человека этот вид кишечнополостных не особенно опасен, поскольку яд не смертелен, хотя и может вызвать аллергию.

Читайте ранее в этом сюжете: Ловля медуз теперь интересует и роботов