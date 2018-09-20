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Видео с места крушения Миг-31 появилось в сети

Происшествия

Опубликовал кадры житель Нижегородской области

Нижний Новгород, 20 сентября 2018, 00:53 — REGNUM  

Место крушения российского истребителя МиГ-31, разбившегося под Нижним Новгородом, опубликовано в интернете.

Автор материала — житель Нижегородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МиГ-31 разбился 19 сентября около 15:30 мск в Нижегородской области (рядом с городом Кулебаки) при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Авария произошла, предположительно, из-за технической неисправности.

Пилоты катапультировались. Поскольку истребитель рухнул в безлюдном месте, никаких разрушений на земле не отмечено.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31 ВКС России

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Авиапроисшествия
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