В американском штате Пенсильвания мужчина устроил стрельбу в здании суда

Мейсонтаун, США, 19 сентября 2018, 23:47 — REGNUM Неизвестный мужчина устроил стрельбу внутри здания суда в городе Мейсонтаун, сообщает 19 сентября телеканал АВС.
Город расположен на территории американского штата Пенсильвания. В результате стрельбы один человек был убит, еще четверо получили ранения.
Телеканал утверждает, что один из раненых является сотрудником полиции. Сообщается, что все пострадавшие доставлены в больницу.
Причины и подробности инцидента не сообщаются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в тот же день в городе Миддлтон штата Висконсин в результате стрельбы пострадали четыре человека.
Читайте ранее в этом сюжете: Стрельба в американском городе Миддлтон привела к ранениям четырех человек