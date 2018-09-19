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В американском штате Пенсильвания мужчина устроил стрельбу в здании суда

Происшествия

Один человек погиб, еще четверо были ранены

Мейсонтаун, США, 19 сентября 2018, 23:47 — REGNUM  Неизвестный мужчина устроил стрельбу внутри здания суда в городе Мейсонтаун, сообщает 19 сентября телеканал АВС.

Город расположен на территории американского штата Пенсильвания. В результате стрельбы один человек был убит, еще четверо получили ранения.

Телеканал утверждает, что один из раненых является сотрудником полиции. Сообщается, что все пострадавшие доставлены в больницу.

Причины и подробности инцидента не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в тот же день в городе Миддлтон штата Висконсин в результате стрельбы пострадали четыре человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрельба в американском городе Миддлтон привела к ранениям четырех человек

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