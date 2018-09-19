Пострадавшие в ресторане в Солсбери выписаны из больницы

Лондон, , 22:22 — REGNUM Мужчина и женщина, госпитализированные из ресторана в британском городе Солсбери, были выписаны из окружной больницы. Об этом сообщается 19 сентября в микроблоге медучреждения в Twitter.

Подчёркивается, что оба пострадавших были обследованы специалистами на предмет наличия в организме нервно-паралитического вещества, и тесты дали отрицательный результат.

«Оба пациента в настоящее время здоровы и не нуждаются в дальнейшей госпитализации», — говорится в сообщении.

В свою очередь в полиции города заявили, что не будут проводить дальнейших проверок по факту произошедшего, поскольку «не воспринимают инцидент как подорительный».

Напомним, 16 сентября мужчина и женщина были доставлены в больницу из ресторана Prezzo в Солсбери с подозрением на отравление. Сообщалось, что мужчина после обеда почувствовал себя плохо и вышел в туалет. Спустя некоторое время его спутница обнаружила его лежащим на полу с пеной на губах, а затем и сама почувствовала недомогание.

Позднее британские СМИ назвали имена пострадавших. Ими оказались 30-летняя модель из России Анна Шапиро и её супруг Алекс Кинг.

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