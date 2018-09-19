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Информация о стрельбе на юге Москвы не подтвердилась, сообщили в МВД

Происшествия

Ранее СМИ сообщили о стрельбе на Каширском шоссе

Москва, 19 сентября 2018, 21:38 — REGNUM  Сообщения о стрельбев московском районе Нагатино-Садовники не нашла подтверждения, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Как уточняется, в правоохранительные органы поступило сообщение от очевидцев о звуках, похожих на выстрелы. Прибывшие на место сотрудники полиции признаков стрельбы не обнаружили.

В пресс-службе отметили, что сведений о пострадавших также не поступало.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о стрельбе на пересечении Каширского шоссе и Хлебозаводского проезда. При этом сообщалось, что один человек получил ранение.

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