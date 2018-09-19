СК возбудил дело об угрозе теракта на борту самолёта Москва — Владивосток

Владивосток, , 20:57 — REGNUM Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношени жителя Москвы по факту угрозы совершения теракта на борту самолёта, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По информации ведомства, инцидент произошёл сегодня на авиарейсе Москва — Владивосток. 32-летний пассажир во время полёта «высказывал угрозы физической расправой в адрес членов экипажа и угрожал взорвать самолёт», а также ударил кулаком по лицу бортпроводника, пытавшегося пресечь его действия.

По прибытии самолёта во Владивосток мужчина был доставлен в отделение транспортной полиции аэропорта, где, как сообщается, «продолжал свои хулиганские действия».

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК России «Угроза совершения террористического акта на борту самолёта». В настоящее время следователи выясняют все подробности произошедшего.