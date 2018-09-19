Количество погибших от шторма «Флоренс» в США возросло до 37 человек

Вашингтон, , 20:08 — REGNUM В результате шторма «Флоренс», обрушившегося на побережье штатов Северная и Южная Каролина, погибло уже 37 человек, включая двух детей, сообщает 19 сентября газета USA Today.

Стоит отметить, что ранее «Флоренс» был присвоен статус урагана, но позднее его понизили до обозначения «шторм», так как скорость ветра ослабла до 75 км/час.

Шторм вызвал огромное количество осадков, поэтому власти штатов опасаются сильных наводнений. Из-за удара стихии обесточены более 500 тыс. зданий, свыше 27 тыс. человек пережидают его во временных убежищах.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Флоренс» обрушился на атлантическое побережье США 14 сентября.

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