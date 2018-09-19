Неизвестный устроил стрельбу на юге Москвы

Москва, , 19:51 — REGNUM Один человек получил ранения в результате стрельбы в московском районе Нагатино-Садовники. Об этом 19 сентября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, в полицию поступило сообщение о стрельбе на пересечении Каширского шоссе и Хлебозаводского проезда. Сообщается, что устроивший стрельбу мужчина скрылся на автомобиле Mercedes.

На месте происшествия в настоящее время работает полиция, предпринимаются меры по розыску и задержанию злоумышленника. Подробности инцидента уточняются.