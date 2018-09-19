Обвал в шахте на Урале: СКР начал проверку

Пласт, Челябинская область, , 18:49 — REGNUM В Челябинской области органы СКР ведут доследственную проверку по факту гибели шахтёра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Ход проверки на свой контроль взял глава управления СКР Денис Чернятьев.

Напомним, в шахте «Центральная» произошёл обвал горной породы. Погиб один рабочий. Трагедия произошла днём 19 сентября.

На месте ЧП работают представители надзорных органов, СКР, а также спасатели.

Читайте ранее в этом сюжете: На золотодобывающей шахте в Челябинской области произошёл обвал породы