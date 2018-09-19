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Конкуренты из НАБУ разбили машину украинского антикоррупционера

Происшествия

Избит водитель

Киев, 19 сентября 2018, 18:04 — REGNUM  Спецназ Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) напал на служебный автомобиль руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, сообщил чиновник 19 сентября изданию «Украинские новости».

По словам Холодницкого, инцидент произошел у здания Специальной антикоррупционной прокуратуры, куда спецназ приехал на помощь к своим коллегам. Пострадал также водитель автомобиля. В данный момент обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, на Украине идёт острейшая борьба между тремя антикоррупционными ведомствами — САП, НАБУ и генеральной прокуратурой Украины.

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Конфликт между антикоррупционерами и прокуратурой на Украине
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