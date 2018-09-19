На золотодобывающей шахте в Челябинской области произошёл обвал породы

Пласт, Челябинская область, , 17:46 — REGNUM Один человек погиб в результате обрушения породы на золотодобывающей шахте в Челябинской области. Об этом сообщили 19 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Как уточняется, сообщение о ЧП на шахте ОАО «Южуралзолото ГК», расположенной в Пластовском районе, поступило в 17:55 по местному времени (15:55 мск).

По предварительной информации, сотрудники скорой помощи констатировали смерть одного пострадавшего.

К месту происшествия были направлены сотрудники военизированного горноспасательного отряда в составе 20 человек и трёх единиц техники. Обстоятельства и причина обрушения выясняются.