Житель Воркуты спрятал тело своего 8-летнего сына в гараже

Воркута, Коми, , 17:33 — REGNUM В Коми возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 8-летнего ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Следкоме.

18 сентября в следственные органы Воркуты из детской поликлиники поступило сообщение об исчезновении восьмилетнего мальчика. Оказалось, что с начала учебного года мальчик ни разу не появился в школе. Мать ребенка умерла, а отец объяснял его отсутствие болезнью и лечением в поликлинике. Врачи детского лечебного учреждения пояснили, что за медицинской помощью ни мальчик, ни его отец не обращались. После этого медработники приняли решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

37-летний отец мальчика уклонялся от встречи с правоохранительными органами. Пришлось вскрывать двери квартиры, в которой он проживал с ребенком. По версии мужчины, его сын умер от болезни, после чего он, находясь в состоянии шока, вынес тело мальчика в дорожной сумке и спрятал в гараже.

В настоящее время отец мальчика задержан, с ним проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на отработку всех возможных версий, причин и обстоятельств произошедшего. По неподтвержденной информации, мальчик болел сахарным диабетом.

Добавим, что в Коми остается высоким уровень преступности в отношении несовершеннолетних. В первом полугодии было возбуждено 105 уголовных дел по тяжким преступлениям, из них 1 уголовное дело по факту убийства, 22 — по фактам истязания, 5 — по фактам изнасилования, 9 — по фактам совершения насильственных действий сексуального характера, а также 39 уголовных дел по фактам совершения развратных действий и вступления в половую связь с несовершеннолетними, не достигшими шестнадцатилетнего возраста.