Среда, 19 Сентября 2018 года
17:54:08 МСК

В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31 ВКС России

Происшествия

Пилоты успели катапультироваться

Москва, 19 сентября 2018, 17:10 — REGNUM  В Нижегородской области потерпел крушение истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил России. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным военного ведомства, сегодня около 15:30 по московскому времени во время выполнения планового учебно-тренировочного полета на одном из военных аэродромов в Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31 Центра подготовки авиационного персонала.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность самолета.

Оба пилот смогли катапультироваться. Их состояние уточняется.

Самолет выполнял полет без боекомплекта. Воздушное судно упало в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

Стоит отметить, что истребители МиГ-31 эксплуатируются в войсках с 1985 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить