В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31

Кулебаки, Нижегородская область, , 16:32 — REGNUM В Кулебакском районе Нижегородской области потерпел крушение истребитель МиГ-31. Летчики успели катапультироваться, в настоящее время ведется их поиск.

Перед падением самолет загорелся в воздухе, сообщает telegram-канал 112. Находящиеся в кабине пилоты уже вышли на связь с базой. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Пострадавший МиГ-31 был прикреплен к базе «Саваслейка», на которой дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ, уточняет Mash. Крушение произошло в 17 км от базы, которая расположена в 12 км от райцентра Кулебаки.

В Минобороны РФ подтвердили факт крушения самолета, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность воздушного судна.

ИА REGNUM напоминает, МиГ-31 был принят на вооружение ВС СССР в 1981 году. Его жизненный цикл заканчивается в 2028 году. Самолет решает задачи по уничтожению крылатых ракет, стратегических бомбардировщиков, самолетов-разведчиков, спутников на низкой орбите.

В августе 2018 года сообщалось о планах ВКС РФ полностью обновить парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 к 2023 году. Самолеты будут модернизированы до версии МиГ-31БМ.