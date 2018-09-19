Личности погибших на трассе «Дон» жителей Карачаево-Черкесии установлены

Воронеж, , 16:12 — REGNUM Стали известны новые подробности аварии с участием двух автобусов на трассе в Воронежской области. Все пятеро погибших являются жителями Карачаево-Черкесии, они ехали на автобусе Neoplan. Среди жертв аварии его 47-летний водитель, двое мужчин в возрасте 29 лет и 61 года и две женщины — 40 и 47 лет. В больницах остаются 12 пострадавших. Все пассажиры ехали с товаром из Москвы.

По предварительным данным, виновником аварии является погибший водитель. Авария произошла на недавно открытом скоростном участке федеральной трассы М-4, на котором запрещены остановки вне специально отведенных площадок. Однако автобус Volvo, следовавший из Москвы в Ставрополь, остановился на обочине из-за неисправности.

Один из его водителей рассказал, что он почувствовал запах солярки, остановился, вышел с напарником осмотреть двигатель, включив предварительно аварийку, пишет «Российская газета». В это время в автобус врезался Neoplan. Их с напарником отбросило от автобуса: одного — вперед, другого — на проезжую часть, а сам автобус передвинуло метров на 15.

Как сообщало ИА REGNUM, автоавария с участием двух автобусов произошла на платном участке трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области 18 сентября. Около 20:20 пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Карачаево-Черкессию, врезался в стоявший на обочине автобус из Пятигорска.

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