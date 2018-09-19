Среда, 19 Сентября 2018 года
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Под Екатеринбургом потушили крупный пожар на свалке

Происшествия

Тление длилось шесть дней

Первоуральск, Свердловская область, 19 сентября 2018, 16:03 — REGNUM  В Свердловской области возле города Первоуральска потушили пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

Тление на свалке началось 13 сентября. И только 19-го с ним удалось справиться. В работах участвовали сотрудники МЧС, пожарные волонтёры, собственники полигона и коммунальщики. Пришлось проливать территорию и завезти на полигон больше 5 тыс. тонн грунта. В итоге было рекультивировано 4 га. территории.

Специалисты успокаивают: тление на полигоне не повредило окружающей среде. Превышения предельной концентрации вредных веществ найдено не было.

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Полигоны и мусорные свалки
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