Под Екатеринбургом потушили крупный пожар на свалке

Первоуральск, Свердловская область, , 16:03 — REGNUM В Свердловской области возле города Первоуральска потушили пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

Тление на свалке началось 13 сентября. И только 19-го с ним удалось справиться. В работах участвовали сотрудники МЧС, пожарные волонтёры, собственники полигона и коммунальщики. Пришлось проливать территорию и завезти на полигон больше 5 тыс. тонн грунта. В итоге было рекультивировано 4 га. территории.

Специалисты успокаивают: тление на полигоне не повредило окружающей среде. Превышения предельной концентрации вредных веществ найдено не было.