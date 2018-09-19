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Мигрант из Албании угрожал убить своего ребенка, пытаясь избежать депортаци

Происшествия

Инцидент произошел в общежитии для беженцев в немецком городе Крефельд

Крефельд, Германия, 19 сентября 2018, 16:06 — REGNUM  Полицейский спецназ задержал албанского мигранта, угрожавшего убить своего ребенка, передает немецкий телеканал N-TV.

Инцидент произошел в общежитии для беженцев в городе Крефельд (Северный Рейн-Вестфалия) утром 19 сентября, куда сотрудники миграционного ведомства прибыли с целью депортации албанской семьи из пяти человек. Вооруженный 30-летний глава семьи не подпустил их к себе, а затем выбежал на балкон и угрожал сбросить с третьего этажа своего ребенка.

Благодаря своевременному вмешательству спецназа полиции трагедии удалось избежать.

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