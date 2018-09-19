Кузбассовец в пятый раз осуждён за ложное минирование

Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 15:44 — REGNUM За ложное сообщение о минировании автовокзала города Ленинск-Кузнецкий суд приговорил 64-летнего местного жителя к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об это ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МВД РФ по Кемеровской области.

«В феврале 2018 года неизвестный сообщил о минировании автовокзала города Ленинск-Кузнецкий. К месту происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы города. Данный сигнал был отработан в установленном порядке. В результате информация не подтвердилась», — уточнили подробности в ведомстве.

Позже в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен звонивший. Им оказался ранее судимый местный житель, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ — «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершённое из хулиганских побуждений».

Наказание по указанной статье — штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до трёх лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.

Суд учёл, что это уже пятая судимость мужчины за ложное минирование, и приговорил его к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, он теперь должен будет возместить экстренным службам города средства, затраченные на отработку ложного сообщения.

Напомним, что в марте 2018 года из-за звонков о минировании помещений и подозрительных предметах были эвакуированы четыре здания в городе Кемерово. Сигналы были отработаны экстренными службами и оказались ложными.

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В апреле за ложные сообщения о готовящихся террористических актах виновными были признаны два жителя Ленинска-Кузнецкого.

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