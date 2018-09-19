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В Казахстане братья приговорены к 8 годам тюрьмы за обман дольщиков

Происшествия

Сумма ущерба от действий злоумышленников превысила $1 млн

В Казахстане братья приговорены к 8 годам тюрьмы за обман дольщиков
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Сплошное надувательство

Астана, 19 сентября 2018, 15:23 — REGNUM  Сарыаркинский районный суд Астаны приговорил двоих руководителей ТОО «Инженерно-сервисная компания» к восьми годам лишения свободы за хищение средств дольщиков, сообщает 19 сентября агентство «Казинформ».

Служба экономических расследований департамента государственных доходов Астаны завершила расследование уголовного дела против руководителей компании «Инженерно-сервисная компания», которые являются родными братьями.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что сумма ущерба от действий злоумышленников составила 388 млн тенге ($1,07 млн).

Напомним, в феврале 2017 года бывший аким (мэр) Астаны Асет Исекешев заявил, что Национальный фонд Казахстана выделил средства для решения проблем долевого строительства: из 100 проблемных объектов удалось достроить 12.

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