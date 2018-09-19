В Казахстане братья приговорены к 8 годам тюрьмы за обман дольщиков

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Астана, , 15:23 — REGNUM Сарыаркинский районный суд Астаны приговорил двоих руководителей ТОО «Инженерно-сервисная компания» к восьми годам лишения свободы за хищение средств дольщиков, сообщает 19 сентября агентство «Казинформ».

Служба экономических расследований департамента государственных доходов Астаны завершила расследование уголовного дела против руководителей компании «Инженерно-сервисная компания», которые являются родными братьями.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что сумма ущерба от действий злоумышленников составила 388 млн тенге ($1,07 млн).

Напомним, в феврале 2017 года бывший аким (мэр) Астаны Асет Исекешев заявил, что Национальный фонд Казахстана выделил средства для решения проблем долевого строительства: из 100 проблемных объектов удалось достроить 12.

Читайте также: В Одесской области застройщик обманул более 200 граждан