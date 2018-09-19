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В Калужской области на 90% выросло число преступлений, совершенных ОПГ

Происшествия

В основном это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств

В Калужской области на 90% выросло число преступлений, совершенных ОПГ
The National Crime Agency
Конфискованные наркотики

Калуга, 19 сентября 2018, 15:20 — REGNUM  В Калужской области с начала 2018 года количество преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, выросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 90%. Об этом 19 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры Андрей Волков.

По его словам, 82% из зарегистрированных 90% противоправных действий — это преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. О резко возросшей в регионе организованной преступности также заявили на заседании межведомственной рабочей группы в прокуратуре области под председательством первого заместителя прокурора Калужской области Александра Сеничева.

«По результатам обсуждения, его /заседания/ участники определили меры, направленные на повышение эффективности совместной деятельности правоохранительных органов по противодействию организованной преступности», — заявил Андрей Волков.

Напомним, в Подмосковье была задержана банда вымогателей, орудовавшая в столице и Московской области. Членами банды были пятеро выходцев из Ингушетии. На их счету ряд преступлений, связанных с похищениями людей, вымогательствами крупных денежных сумм.

Между тем, по официальным данным правоохранительных органов, в 2018 году на лидирующие позиции по уровню преступности и сложной криминогенной ситуации в России вышел Волгоград. В городе действуют ОПГ, взявшие на вооружение приемы и методы 90-х годов. В десятке наиболее криминальных городов России также числятся: Шахты (Ростовской области), Астрахань, Новокузнецк, Омск, Чита, Саратов, Нижний Тагил, подмосковная Балашиха и Сургут.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье задержаны бандиты из Ингушетии, похищавшие людей

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Организованная преступность
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