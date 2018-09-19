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По меньшей мере 21 человек скончался от алкогольного отравления в Малайзии

Происшествия

Число жертв, как ожидается, вырастит

Куала-Лумпур, 19 сентября 2018, 15:14 — REGNUM  По меньшей мере 21 человек скончался в результате отравления контрафактным алкоголем в столице Малайзии, заявили 19 сентября в министерстве здравоохранения страны, сообщает британское агентство Reuters.

По данным министра здравоохранения страны Дзулкеифа бин Ахмада, в Куала-Лумпуре было зарегистрировано в общей сложности 57 случаев отравления.

«Число случаев отравление, как ожидается, вырастит, по мере того как в больницы будут поступать пострадавшие», — отметил он на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что среди пострадавших всего пятеро граждан Малайзии, тогда как остальные выходцы из Мьянмы, Бангладеш, Индонезии и Непала.

Правоохранительные органы страны уже арестовали семерых человек, а также конфисковали почти 3 тыс. бутылок и банок виски и пива с целью обнаружить содержащие метанол изделия.

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Алкогольные отравления
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