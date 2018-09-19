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ДНР: ВСУ активизировали применение беспилотников на фронте

Происшествия

Минскими соглашениями применение БПЛА запрещено

ДНР: ВСУ активизировали применение беспилотников на фронте
Avilov Vzlet
БПЛА

Донецк, 19 сентября 2018, 15:06 — REGNUM  ВСУ активнее стали использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на фронте, заявил начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 19 сентября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, украинские каратели применяют беспилотники на донецком и горловском направлениях. Так, донецкие войска уничтожили ранее уже два украинских БПЛА: на юге ДНР и в районе Горловки.

Напомним, Минские соглашения не только обязывают обе стороны конфликта прекратить ведение огня, но запрещают применение боевой авиации, в том числе беспсилотников. Однако украинские каратели игнорируют любые соглашения, вероломно нападая на мирных граждан донбасских республик и нанося множественные разрушения.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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