Донецк, , 15:06 — REGNUM ВСУ активнее стали использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на фронте, заявил начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 19 сентября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, украинские каратели применяют беспилотники на донецком и горловском направлениях. Так, донецкие войска уничтожили ранее уже два украинских БПЛА: на юге ДНР и в районе Горловки.

Напомним, Минские соглашения не только обязывают обе стороны конфликта прекратить ведение огня, но запрещают применение боевой авиации, в том числе беспсилотников. Однако украинские каратели игнорируют любые соглашения, вероломно нападая на мирных граждан донбасских республик и нанося множественные разрушения.