Ректор краснодарского вуза подозревается в халатности на 34 млн рублей

Краснодар, , 14:56 — REGNUM На Кубани следователи возбудили уголовное дело в отношении ректора «Краснодарского краевого института дополнительного профессионального педагогического образования», которая подозревается в халатности с причинением особо крупного ущерба, сообщает 19 сентября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, в апреле 2017 года подозреваемая заключила госконтракт с организацией по аренде оборудованных нежилых зданий для проведения мероприятий в Краснодаре.

Ректор необоснованно оплатила аренду открытой парковки площадью более 6,8 тыс. кв. метров по завышенной цене за счет бюджета. В результате преступных действий ректора института краевому бюджету нанесен ущерб в размере свыше 34,3 млн рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело в отношении бывшего ректора Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) было направлено на рассмотрение в суд. Экс-руководитель вуза подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Читайте также: Дело экс-ректора Кубанского технологического университета передано в суд