Загорелся в воздухе и рухнул: трагедия с легкомоторным самолётом в Чите

Чита, , 14:32 — REGNUM На спортивном аэродроме Каштак (Забайкальский край) сегодня, 19 сентября, произошла трагедия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сотрудники поисково-спасательной службы «Забайкалпожспаса», после взлёта загорелся в воздухе и упал мотодельтоплан, оба пилота погибли.

Известно, что лётчики выполняли обычный тренировочный полет. Возможной причиной возгорания стала неисправность самолёта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года аналогичное ЧП произошло на спортивном аэродроме под Барнаулом. Два пилота Як-40 разбились при выполнении фигуры высшего пилотажа.

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