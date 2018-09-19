Среда, 19 Сентября 2018 года
14:49:14 МСК

Загорелся в воздухе и рухнул: трагедия с легкомоторным самолётом в Чите

Происшествия

Оба пилота погибли

Чита, 19 сентября 2018, 14:32 — REGNUM  На спортивном аэродроме Каштак (Забайкальский край) сегодня, 19 сентября, произошла трагедия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сотрудники поисково-спасательной службы «Забайкалпожспаса», после взлёта загорелся в воздухе и упал мотодельтоплан, оба пилота погибли.

Известно, что лётчики выполняли обычный тренировочный полет. Возможной причиной возгорания стала неисправность самолёта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года аналогичное ЧП произошло на спортивном аэродроме под Барнаулом. Два пилота Як-40 разбились при выполнении фигуры высшего пилотажа.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт Як-52, рухнувший под Барнаулом, принадлежал частному лицу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить